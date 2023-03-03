Гуф показал живот на фото и расстроился из-за невозможности похудеть

Российский рэпер Гуф показал фигуру на фото и расстроился из-за размера своего живота

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) показал живот на фото и расстроился из-за невозможности похудеть. Соответствующий кадр появился в сторис его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Находящийся на Пхукете, Таиланд, исполнитель сделал в ванной селфи (на момент написания новости оно удалено) с обнаженным торсом, продемонстрировав особенности своей фигуры. «Все уходит, кроме живота», — пожаловался он на увеличенную в размерах талию.

Впоследствии Гуф выложил снимок, на котором держит в руках бутылку пива. Так, рэпер отметил, что после тренировки может себе позволить подобный досуг.

В феврале блогерша Айза Анохина возмутилась подарком Гуфа для новой жены Юлии Королевой за миллионы рублей. По ее словам, подобные новости выводят ее из себя, поскольку певец не помогает ей с их общим сыном Сэмом, ссылаясь на финансовые проблемы.