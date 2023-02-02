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11:08, 2 февраля 2023Ценности

Айза Анохина возмутилась подарком Гуфа для новой жены за миллионы рублей

Айза Анохина возмутилась подарком Гуфа для новой жены Юлии Королевой за миллионы рублей
СюжетПандемия в России

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) возмутилась роскошным подарком музыканта для новой супруги Юлии Королевой. На эту тему она высказалась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Бизнесвумен отреагировала на сторис Королевой, в которых та продемонстрировала презент от возлюбленного, а именно, золотой браслет с бриллиантами бренда BVLGARI за 32 тысячи долларов (2,2 миллиона рублей). По словам блогерши, подобные новости выводят ее из себя, поскольку певец не помогает ей с их общим сыном Сэмом, ссылаясь на финансовые проблемы.

«Обожаю читать новости про папу Сэма и его богатую жизнь. Если честно, то дико злюсь. Когда я предложила пополам оплатить школу Сэма, получила ответ о том, что у него нет денег. Фу. Просто фу», — высказалась предпринимательница в сторис и добавила, что стоимость обучения ребенка составляла 2796 долларов (196 тысяч рублей). В качестве доказательства она прикрепила скриншот личной переписки, в которой Гуф жалуется на многочисленные траты.

В мае 2022 года сообщалось, что Айза закрыла свой салон красоты «Ай-лаб» на Поклонной улице в Москве из-за финансовых трудностей после пандемии COVID-19 и санкций. Телезвезда подчеркнула, что проблемы начались еще во время пандемии, но введенные в отношении России санкции сделали продолжение бизнеса невозможным.

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Карина Черных
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