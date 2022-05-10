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Бывшая жена Гуфа сообщила о закрытии своего салона красоты

Айза Анохина закрыла салон красоты «Ай-лаб» из-за санкций и пандемии

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза Анохина (Долматова) закрыла свой салон красоты «Ай-лаб» на Поклонной улице в Москве из-за финансовых трудностей после пандемии COVID-19 и санкций. Об этом сообщает Вокруг ТВ.

Анохина отметила, что проблемы начались еще во время пандемии, но введенные в отношении России санкции сделали невозможным продолжение бизнеса. Экс-жена Гуфа пояснила, что принципиально не меняла прайс-лист салона, хотя цены на косметику сильно поднялись. В результате женщина не получала дохода, а все полученные деньги вкладывала в развитие предприятия.

Изначально Анохина владела двумя салонами красоты в Москве и одним — в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Айза Анохина лишилась крупных рекламных контрактов из-за откровенного фото в соцсети. В сентябре 2020 года знаменитость случайно опубликовала в Instagram-сторис интимную фотографию, которая изначально, по ее словам, была предназначена для ее бывшего возлюбленного, музыканта Олега Майами.

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Алиса Дмитриева
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