Бывшая жена Гуфа лишилась крупных контрактов из-за интимного фото в соцсетях

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза Анохина лишилась крупных рекламных контрактов из-за откровенного фото в соцсети. Этой информацией она поделилась в интервью изданию «Секрет фирмы».

В сентябре 2020 года знаменитость случайно опубликовала в Instagram-сторис интимную фотографию, которая изначально, по ее словам, была предназначена для ее бывшего возлюбленного, музыканта Олега Майами. Анохина отметила, что тогда ее сторис смотрели около шести-семи миллионов человек, поэтому инцидент не остался незамеченным и повлиял на ее карьеру.

«Могу сказать, что я потеряла крупные контракты, к сожалению, и мне от этого было очень больно. Эта роковая ошибка произошла из-за невнимательности, усталости, но это лично моя ответственность», — высказалась звезда.

После скандала дизайнера обвиняли в попытке привлечь внимание и нажиться на ситуации. Однако она объяснила, что не получила от произошедшего никакой выгоды. «Так как я была в очень плохом эмоциональном и психологическом состоянии, я не могла работать, около двух месяцев была в прострации конкретной, и когда поступали предложения по работе, я от них отказывалась», — заявила экс-супруга Гуфа.

По словам певицы, много лет назад она была одной из первых Instagram-звезд, кто решил публиковать у себя рекламные посты. Когда ей начали поступать первые коммерческие предложения, она получала за пост от 50 тысяч рублей. В материале отмечается, что самым крупным гонораром Анохиной стал контракт стоимостью 26 миллионов рублей.

В январе 2020-го Айза обругала ЦУМ за сокрытие курток Gucci от «обычных смертных». По ее словам, менеджер отстояла пять часов живой очереди в бутик, а после этого выяснилось, что сотрудники магазина не вывесили куртки в зал. 36-летняя знаменитость предположила, что вещи выкупили привилегированные клиенты Gucci еще до начала официальных продаж.