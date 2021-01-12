Бывшая жена Гуфа обругала ЦУМ за сокрытие курток Gucci от «обычных смертных»

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза Анохина обругала ЦУМ за сокрытие в торговом зале курток люксового бренда Gucci. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в Instagram.

Блогерша рассказала подписчикам, что захотела приобрести вещь из лимитированной коллаборации модного дома Gucci и марки North Face. Менеджер Анохиной связалась с представителем магазина, чтобы забронировать куртку, стоимость которой составила 207 тысяч рублей. Однако потенциальной покупательнице отказали в брони из-за большого спроса на новую линейку.

По словам бывшей жены Гуфа, ее менеджер отстояла пять часов живой очереди в бутик, а после этого выяснилось, что сотрудники магазина не вывесили куртки в зал. 36-летняя Анохина предположила, что вещи выкупили привилегированные клиенты Gucci еще до начала официальных продаж.

«Сказали, что нельзя бронировать, но оказалось, что можно, только не обычным смертным», — заключила певица в соцсетях.

Ранее в октябре 2018 года бывшая жена Гуфа увеличила грудь и пожалела об операции — у нее обнаружилась аллергия на силикон. Она призналась, что обратиться к пластическим хирургам ее заставили комплексы.

Айза Анохина была замужем за Алексеем Долматовым (рэпер Guf) в период с 2008 по 2014 годы. Она занимается музыкальным творчеством под псевдонимом A(Z)IZA. Ее дебютный альбом The Monkey, вышедший в 2018 году, занял 4-е место в чарте iTunes.