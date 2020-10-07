У бывшей жены рэпера Гуфа обнаружили опухоль в желудке

У Айзы Анохиной, телеведущей и бывшей жены рэпера Гуфа, обнаружили опухоль в желудке. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка сообщила, что во время медицинского обследования врачи нашли в ее желудке «какое-то образование». «Решила я заняться своим физическим здоровьем. Снова анализы, УЗИ, КТ и многое другое. Вышла из больницы в слезах», — рассказала она.

В ближайшее время Анохину ждет операция. «Я как настоящий мужик после слез словила злость и наломала дров. В общем, я собралась и готова пройти и этот этап своей жизни», — уточнила артистка.

Ранее музыкальный исполнитель Олег Майами опроверг слухи о грядущей свадьбе с Айзой после слива ее интимных фото.