Экс-жена Гуфа объяснила жестокое обращение с животными «подъезжающим крышняком»

Экс-жена рэпера Гуфа Айза Анохина объяснила его жестокое обращение с животными «подъезжающим крышняком». Об этом сообщает телеканал «360».

По словам исполнительницы, после того, как бывший муж натравил свою овчарку на чужую собаку, его забрали в клинику. «Он же болен, у него много психических заболеваний», — пояснила Анохина и попросила не обижаться на музыканта.

Артистка также заявила, что Гуф очень любит животных, поэтому всего лишь пытался успокоить своего питомца: «Он хотел оттаскивать Гуччи, я видео смотрела, но он просто вышел в эфир и заигрался. Тот еще артист».

Ранее стало известно, что Гуф позволил своей собаке покусать соседского пса и посмеялся над этим. Он вел трансляцию происходящего на своей странице в Instagram. Рэпер спрашивал у подписчиков, хотят ли они, чтобы он отпустил питомца.

После случившегося зоозащитники из общественной организации «Зооправо» захотели наказать Алексея Долматова и привлечь его к уголовной и административной ответственности. Они также выразили готовность оказать юридическую помощь хозяевам пострадавшей собаки.

В феврале Анохина рассказала, что отпустила с бывшим супругом в Таиланд их девятилетнего ребенка Сэма, после чего поняла, что рэпер находится в нестабильном состоянии. По ее словам, Гуф «сходит с ума в прямом эфире».

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