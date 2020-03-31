Зоозащитники захотели наказать Гуфа за жестокое обращение с животными

Зоозащитники из общественной организации «Зооправо» захотели наказать рэпера Алексея Долматова (Гуфа), за жестокое обращение с животными. Они разместили пост на странице ассоциации в Instagram.

«Пишем заявления на Алешу Долматова, в простонародье артист Гуф @therealguf. И просим привлечь эту "звезду" к уголовной, административной ответственности. А там может у Алеши и посерьезнее чего найдут. Ссылка в шапке нашего профиля, присоединяйтесь», — призвали организаторы группы.

Также на странице «Зооправа» написали еще один пост, в котором назвали поступок Гуфа поступком «некрутого парня». «Ты обдолбался просто, или считаешь это нормой? Это очень плохой поступок, подлый, низкий, фу. Если кто-то знает хозяина пострадавшей собаки, окажем ему бесплатную юридическую помощь и надерём задницу малышу Гуфу👎👎👎». Зоозащитники также оставили контактный номер для хозяев.

Ранее стало известно, что Гуф позволил своей собаке по кличке Гуччи покусать соседского пса и посмеялся над этим. Он вел трансляцию происходящего на своей странице в Instagram. Рэпер спрашивал у подписчиков, хотят ли они, чтобы он отпустил питомца.

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