Рэпер Гуф сломал два ребра

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, сломал два ребра. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 17 февраля.

Музыкант отменил все запланированные на февраль концерты, включая выступление в Саратове. При этом не уточняется, как именно он получил травмы. В настоящее время артист находится в Таиланде, куда, по данным издания, он отправился со своей новой девушкой, бывшей танцовщицей Юлией Королевой.

В январе стало известно, что родственники Гуфа приехали за ним в Таиланд, чтобы отвезти в больницу. Отмечалось, что за хип-хоп-исполнителем, потерявшим мобильный телефон и банковские карты, прилетели сестра и его директор. Близкие рэпера обсуждали вопрос о его госпитализации в наркологическую клинику в Москве или в Израиле.

Позднее сообщалось, что Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби из-за дебоша, который артист устроил в самолете, летевшем из Таиланда в Россию с остановкой в ОАЭ. Его адвокат Сергей Жорин опроверг задержание, заявив, рэпер находится на свободе.

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