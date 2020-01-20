Родственники сдадут Гуфа в наркологическую клинику

Родственники рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, приехали за ним в Таиланд, чтобы отвезти в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Super в понедельник, 20 января.

Отмечается, что за хип-хоп-исполнителем, отдыхавшем в Таиланде, прилетели сестра и его директор. Гуф потерял телефон и банковские карты. Решается вопрос о его госпитализации в наркологическую клинику в Москве или в Израиле.

15 января Гуф записал наполненное матом и оскорблениями видеообращение в адрес бывшего депутата, дзюдоиста и основателя движения «Антидилер» Дмитрия Носова, вызвав его на бой и заявив, что тот разрушил его семью. И рэпер, и бывший депутат в это время находились в Таиланде.

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