Гуф согласился выступить перед Гитлером и снова спеть с Тимати ради денег

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, в ходе передачи «Осторожно, Собчак!» признался, что согласился бы выступить даже перед Адольфом Гитлером, если бы тот ему «нормально заплатил». Запись интервью опубликована на YouTube-канале Ксении Собчак.

«А что, вообще все равно, у кого брать деньги?» — поинтересовалась журналистка у артиста. После того как тот ответил утвердительно, она продолжила эту тему: «Ну окей, но ты же не стал бы у какого-нибудь Гитлера выступать». Гуф сказал, что возможно и такое — вопрос лишь в сумме вознаграждения.

Собчак также попробовала узнать у музыканта, за какие деньги он готов выступить вместе с Тимати на фестивале «Шашлык Live» и исполнить песню «Москва». Долматов заявил, что готов пойти на такое за пять миллионов рублей. После этих слов журналистка предупредила рэпера, что этот момент не вырежут из программы.

Клип на трек «Москва» был выпущен ко Дню города 7 сентября. В нем Тимати заявил, что он «в пятом поколении коренной москвич», который «не ходит на митинги и не втирает дичь», и что собирается «хлопнуть бургер за здоровье» мэра Москвы Сергея Собянина. Пользователи активно ставили видео дизлайки, а в комментариях обвиняли музыкантов в продажности.

Позднее Тимати удалил клип, а Гуф признался, что не ожидал обилия критики в связи с выходом музыкального видео, добавив, что не следит за политической повесткой и тем, что происходит в столице. По словам рэпера, его просто попросили поздравить Москву с Днем города, и он согласился сделать это, причем бесплатно.

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