Гуф обвинил Тимати в подставе из-за клипа про Москву и зарекся с ним работать

Рэпер Алексей Долматов (более известен как Гуф) записал видеообращение, в котором извинился за совместное музыкальное видео с хип-хоп-исполнителем Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) про Москву, набравшем около 1,5 миллиона дизлайков и исчезнувшем с YouTube. Гуф заявил в Instagram, что его подставили, и зарекся сотрудничать с Тимати.

Долматов признался, что не ожидал обилия критики в связи с выходом музыкального видео, добавив, что не следит за политической повесткой и тем, что происходит в столице. «Я в шоке от того, сколько говна на меня вылилось после этого так называемого клипа с Тимати про Москву. Я очень сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией в стране и в Москве. *** буду [правду говорю], я не знал, что у нас выборы, ***** [черт подери], мэра были позавчера (судя по всему, подразумеваются выборы в Мосгордуму, прошедшие 8 сентября — прим. «Ленты.ру»). Я вписался на это вообще на полном энтузиазме», — заверил рэпер.

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По словам Гуфа, его просто попросили поздравить Москву с днем города, при этом он согласился сделать это бесплатно. «Я повелся на такую ***** [ложь]. Я ни копейки с этого не получил, я вам клянусь. Видит Бог, ***** [елы-палы], я не знаю, получил ли там Тиман (Тимати — прим. «Ленты.ру») что-нибудь с этого. У меня никаких доказательств нет, если бы были, я бы, наверное, [с ними к вам] как-нибудь апеллировал. Я с этого не поимел ни копейки. Если бы поимел, то, наверное, сидел бы, прикрыв рот, ждал, пока уляжется вся эта шумиха, тратил бы свои миллионы заработанные», — отметил Долматов.

Он подчеркнул, что его никто не заставлял читать в песне про мэра Москвы Сергея Собянина, но теперь он понимает, почему публика раскритиковала клип. «Развели меня, подставили», — посетовал Гуф.

Рэпер добавил, что больше не будет сотрудничать с Тимати, потому что тот «немножко поюзал» Долматова. Гуф подчеркнул, что гордится молодежью, которая разбирается в политике и «ищет светлое будущее». «Извиняюсь перед вами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Тимати удалил клип на трек «Москву», в котором утверждал, что он «в пятом поколении коренной москвич», который «не ходит на митинги и не втирает дичь», и собирался «хлопнуть бургер за здоровье Собянина».

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