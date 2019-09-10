Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип

Рэпер Тимати заявил, что удалит видеоклип на песню «Москва». Об этом исполнитель написал в своем Instagram-аккаунте.

«Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел», — написал рэпер (орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам Тимати, он не хочет продолжать «цеплять людей без повода», поэтому принял решение удалить видео. Он добавил, что не хотел никого обидеть своим клипом, а также подчеркнул что очень любит Москву.

На момент написания материала видео все еще доступно на YouTube: при более чем пяти миллионах просмотров оно набрало 1,4 миллиона дизлайков и всего 85 тысяч лайков.

Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков. Таким образом видео побило рекорд российского сегмента видеосервиса по числу недовольных откликов. Оба артиста отреклись от обвинений в проплаченности песни и видео, и заявили в своих соцсетях, что хотели искренне поздравить родной город с днем рождения.

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