Число недовольных «Москвой» Тимати и Гуфа достигло миллиона

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков. Ранее вышедшее на официальном канале Тимати на YouTube видео побило рекорд российского сегмента видеосервиса по числу недовольных откликов.

На момент написания заметки число дизлайков составляло один миллион при 3,17 миллиона просмотров и всего 63 тысячах лайков. Клип на «Москву» Тимати и Гуф выпустили ко Дню города 7 сентября.

В клипе на трек «Москва» Тимати, в частности, заявляет, что в столице «не проводят гей-парады», «плитка сыпется с небес» и что сам он «в пятом поколении коренной москвич», который «не ходит на митинги и не втирает дичь». Рэпер также заявляет, что «на площади Гагарина хлопнет бургер за здоровье [мэра Москвы Сергея] Собянина».

Тимати в Instagram заявил, что ему не платили за песню и ему не стыдно за свое произведение. Гуф в Instagram Stories признался, что просто хотел поздравить свой город с днем рождения.

Предыдущий рекорд по количеству дизлайков принадлежал хип-хоп-исполнителю Фейсу с его музыкальным видео на песню «Я роняю Запад». У ролика было 674 тысячи дизлайков.

В августе Тимати также принял участие в праздновании Дня флага России, выступив на московском концерте в честь праздника.

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