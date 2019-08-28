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Рэпер L'One закрыл свой проект после скандала с лейблом Тимати

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Леван Горозия

Хип-хоп-исполнитель Леван Горозия заявил, что его проект L'One закрыт. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Альбом "Пангея" я заканчивал с мыслями, что все случится именно так, как и случилось. И на нем вы сможете найти много отсылок к происходящему. Но все это уже в прошлом. Страница перевернута», — написал рэпер.

Он пояснил, что продолжит судебные разбирательства с лейблом Тимати Black Star. Музыкант не планирует отказываться от своего псевдонима и песен, которые были написаны в рамках проекта L'One. «Подан второй иск. В ближайшее время суд. Было бы странно, если, написав столько мотивационных песен, я бы поджал хвост и спрятался», — отметил артист, добавив, что теперь будет выступать под своим настоящим именем.

11 июня L'One объявил об уходе с лейбла Black Star и обвинил бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя. Позднее Тимати рассказал, что в начале их сотрудничества экс-участнику Black Star было нечем платить за квартиру, поэтому он был готов на все. «Люди очень быстро забывают, когда они приходили без денег, без шансов, без каких-либо вариантов, голодные, их выселяли из квартир, они просили о помощи», — сказал рэпер. По его словам, коллеги не поддержали идею сделать Горозию участником лейбла, однако Тимати решил дать ему шанс.

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