Рэпер L'One опроверг полюбовный уход Егора Крида от Тимати

Хип-хоп-исполнитель L'One (Леван Горозия) стал гостем шоу Басты «Вопрос ребром», где рассказал о конфликте вокруг лейбла Тимати Black Star. Запись программы опубликована на YouTube-канале творческого объединения Gazgolder.

У артиста поинтересовались, как экс-участнику Black Star удалось спокойно покинуть компанию, в то время как из-за ухода самого Горозии разразился скандал. «Во-первых, не полюбовно. На мой взгляд, много миллионов рублей это не полюбовно, когда эти много миллионов рублей уже кто-то заработал. Во-вторых, песни не они написали, а он сам», — ответил рэпер.

L'One отметил, что он не первый певец, который подписывал продюсерские контракты с лейблом. При этом он подчеркнул, что в отличие от других вывел этот вопрос «в публичную плоскость». «Молодые парни по 20 лет сидят на контракте, в них не вкладывают бабки. Они ничего не могут делать, даже петь под собственным именем, потому что контракт им это запрещает», — пояснил артист.

В апреле генеральный директор Black Star Павел Курьянов, известный как Пашу, рассказал, что Егор Крид не будет возобновлять контракт с компанией Тимати. Он добавил, что, несмотря на завершение сотрудничества, Криду разрешат оставить его псевдоним.

11 июня L'One объявил об уходе с лейбла и обвинил бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя.

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