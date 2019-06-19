Баста прокомментировал скандал на лейбле Тимати

Хип-хоп-исполнитель Баста провел прямой эфир, в ходе которого ответил на вопросы подписчиков. Запись эфира опубликована на YouTube.

В ходе беседы с подписчиками рэпер прокомментировал скандальный уход Левана Горозии (L'One) с лейбла Тимати Black Star. Он отметил, что компания всегда должна стремиться корректно завершить сотрудничество с артистом. Кроме того, музыкант признался, что на месте лейбла спокойно расстался бы с L'One и сохранил бы дружеские отношения.

«Я по работе на "Газе" знаю, что сотрудничать с артистами очень сложно. У меня такая "вилка" — я сам артист и соучастник творческого объединения. L'One сделал очень много для репутации и развития лейбла. Было бы круто, если все пожали руки и расстались», — сказал Баста.

Он добавил, что с его лейбла Gazgolder уходили Тати и Скриптонит, однако все удалось решить мирно. «Мы стараемся создать для артиста все условия, чтобы работать с нами было в кайф. И чтобы когда мы заканчивали сотрудничать, артист уходил с отличным настроением», — рассказал Баста.

11 июня L'One объявил об уходе с лейбла и обвинил бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя. Артист добавил, что не позволит затыкать себе рот, и назвал себя неуязвимым, потому что ему нечего терять. Он также потребовал от Black Star «отчет за каждый рубль за все семь лет» совместной работы.

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