Тимати прокомментировал скандальный уход L'One с его лейбла

Рэпер Тимати отреагировал на скандальный уход хип-хоп-исполнителя Левана Горозии (L'One) с его лейбла Black Star. Он оставил комментарий под постом бывшего коллеги в Instagram.

Тимати опроверг слова о том, что принадлежащая ему компания пытается заткнуть рот бывшему участнику. «Ты можешь свободно в любом интервью рассказывать все что тебе угодно, тебя в этом никто не ограничивает. Тем более ты тамада, рассказывай — это твой профиль», — написал артист.

Он также напомнил, что, согласно условиям контракта, все созданные за время сотрудничества песни L'One после его ухода с лейбла будут принадлежать Black Star. «Ты же в трезвой памяти его подписывал, своими руками. Я бы с удовольствием тебе бы его передал, если бы ты хоть раз набрал и со мной встретился и поговорил, а не прибегал в офис с толпой невнятных "юристов". Теперь желания расставаться с тобой полюбовно нет», — заявил Тимати.

«Я тер с вами с ноября месяца, не просил позвонить вам больших и уважаемых дядек, не привлекал юристов, выпустил альбом в последний день и держал слово до последнего. Я сидел напротив тебя и много раз говорил тебе все в лицо», — ответил Горозия. В комментариях его поддержали Ольга Бузова, Monatik, Элина Чага, а также экс-участница Black Star Kristina Si, у которой тоже был конфликт с Тимати.

Ранее L'One объявил об уходе с лейбла и обвинил бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя. Артист добавил, что не позволит затыкать себе рот, и назвал себя неуязвимым, потому что ему нечего терять. Он также потребовал от Black Star «отчет за каждый рубль за все семь лет» совместной работы.

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