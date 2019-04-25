Стало известно о судьбе псевдонима Егора Крида после ухода от Тимати

Генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов, известный как Пашу, заявил, что Егор Крид не будет возобновлять контракт с компанией Тимати, однако сможет оставить свой псевдоним. Интервью с Курьяновым опубликовано на YouTube-канале продюсера Дениса Ковальского.

«Он (Крид — прим. «Ленты.ру») сейчас в другую команду ушел, с другими ребятам пишет», — сообщил гендиректор лейбла.

На предположение ведущего о том, что Black Star не смог найти общий язык с артистом, он ответил, что с бывшим участником «договорились, но по-другому». Курьянов пояснил, что, несмотря на завершение сотрудничества, Криду разрешили оставить его псевдоним (настоящее имя рэпера — Егор Булаткин).

3 апреля Пашу рассказал, что в случае ухода из Black Star певец будет выступать под своей настоящей фамилией или же придумает себе новое сценическое имя. Кроме того, сообщалось, что он не сможет запустить какой-либо бизнес под маркой «Крид». Согласно опубликованному в Telegram-канале Baza документу, под этим брендом музыканту запрещено продавать одежду, обувь и игрушки. В список попали «препараты для отбеливания, хлысты и кнуты, конские сбруи и препараты для чистки».

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