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Егору Криду пригрозили миллионной компенсацией за отказ идти на сцену

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«Русская Медиагруппа» потребует у певца Егора Крида крупную компенсацию за срыв выступления на Russian Music Festival в Абу-Даби. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе компании-организатора.

«Как ожидается, эта сумма составит несколько миллионов рублей», — сказали там и уточнили, что точная сумма ущерба подсчитывается.

Отмечается, что Крид сорвал свое выступление не только на гала-концерте, но и позже в клубе. Председатель Совета директоров «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин подчеркнул, что артист «дает сигнал всей индустрии, что с ним опасно иметь дело».

Как сообщал ранее корреспондент «Ленты.ру», выступление Егора Крида должно было стать одним из последних номеров в программе. Рэпера нашли перед выходом на сцену на террасе самого дорогого отеля в Абу-Даби за чашкой кофе, он отказался идти в гримерку, сославшись на неподходящее настроение. Вместо него пришлось выступить другим участникам фестиваля.

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