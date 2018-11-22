В Сургуте запретили концерт Егора Крида

Полиция Сургута запретила концерт певца Егора Крида. Об этом сообщает портал Ura.ru в четверг, 22 ноября.

Выступление отменили из-за того, что ни исполнитель, ни организаторы не уведомили власти о проведении мероприятия, объяснил начальник УМВД города Александр Ерохов. По его словам, для согласования концерта, который должен был пройти в Ледовом дворце спорта, необходимо было оповестить главу Сургута, полицию и профильные отделы администрации.

Отмечается также, что на запланированный в городе концерт рэпера Элджея подняли возрастной ценз с 16 до 18 лет.

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В начале сентября Егору Криду пригрозили расправой и изнасилованием в том случае, если он не отменит концерт в Махачкале. Артист отказался от выступления. Позже стало известно, что в Дагестане приостановили продажу билетов на концерт исполнителя Элджея.

Youtube / BlackStarTV

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