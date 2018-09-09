Егор Крид отменил свой концерт из-за угроз дагестанцев

Концерт российского певца Егора Крида в Дагестане решено отменить из-за угроз местных жителей в адрес артиста. Об этом сообщается в Instgram-аккаунте лейбла Black Star.

«Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт. Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что был отменен также концерт другого исполнителя лейбла Doni, который планировалось провести 8 сентября в Каспийске.

В начале сентября Егору Криду пригрозили расправой, в том случае, если он не отменит концерт в Махачкале. Угрозы появились в комментариях под его постами в Instagram. На это отреагировали в МВД Дагестана. Правоохранители уточнили, что лица, призывающие отменить концерты, уже установлены. В их отношении в полиции проводят проверку.

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