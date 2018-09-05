Дагестанцы захотели изнасиловать Егора Крида

Российскому певцу Егору Криду пригрозили расправой в том случае, если он не отменит концерт в Махачкале. Угрозы появились в комментариях под его постами в Instagram.

«Не приезжай в Дагестан, здесь тебе не рады. Своим творчеством делись в других регионах, нам ты не нужен!!!» — написал пользователь @ramazanovmagomed__.

Некоторые юзеры начали угрожать исполнителю убийством и изнасилованием. «Отмени концерт, а то рискуешь потерять невинность», — заявил один из комментаторов, передает северокавказское отделение «Комсомольской правды».

«Только попробуй сунуться в Дагестан, в кирпичном заводе окажешься или еще хуже», — добавил @loli.kk_.

Многие поклонники Крида встали на его сторону. «Егор, не обращайте внимания на пустые угрозы, кнопочные герои, мы вас ждем!» — написала одна из фанаток.

Концерт Егора Крида состоится 9 сентября.

В августе российский боец смешанного стиля (MMA) и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил недовольство тем, как ведет себя дагестанская молодежь. Нурмагомедов прокомментировал запись с концерта рэп-коллектива HammAli & Navai, прошедшего в Махачкале в июне 2018 года. На нем молодые дагестанцы танцуют и подпевают музыкантам. «Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники?» — написал боец.

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