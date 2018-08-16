Распекший дагестанцев Нурмагомедов объяснился

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прояснил собственный комментарий относительно поведения дагестанской молодежи. Запись доступна в Instagram-аккаунте бойца.

«Если я что-то напоминаю в моих постах, это не значит, что я имею в виду "вот я такой молодец, а все вы, кто читает мой пост, — грешники"», — написал Нурмагомедов.

Он в очередной раз отметил, что переживает за то, что происходит в Дагестане.

15 августа боец критично высказался относительно поведения дагестанской молодежи на рэп-концерте в Махачкале. Нурмагомедов выложил фрагмент записи, где люди прыгают и подпевают музыкантам, сопроводив его словами: «Разве это завещали нам праведные предшественники?»

Следующий бой в UFC россиянин проведет 6 октября. Нурмагомедову предстоит защита титула чемпиона в легком весе против ирландца Конора Макгрегора.

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