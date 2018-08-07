Нурмагомедов поиздевался над американскими бомжами

@TheMMABible / Twitter

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов вместе с братом Абубакаром заставил бездомных людей в США отжиматься за деньги. Видеозапись из «сторис» спортсмена опубликована в Twitter-аккаунте The MMA Bible.

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Боец, оставшийся за кадром, смеялся, когда его брат давал деньги бомжу. Авторы The MMA Bible пишут, что, по их мнению, поведение россиянина было отвратительным и унижающим достоинство.

В комментариях мнения пользователей разделились. Кто-то также осудил Нурмагомедова, а кто-то не нашел в этом ничего оскорбительного. По мнению последних, люди отжимались по своему желанию, чтобы немного заработать.

Это происходило в США, где Нурмагомедов начнет подготовку к бою с ирландцем Конором Макгрегором. Бойцы встретятся 6 октября в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе.

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