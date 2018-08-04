Объявлена дата боя Нурмагомедова с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов встретится с ирландцем Конором Макгрегором 6 октября. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Бой состоится в рамках шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. До этого соперники не встречались ни разу.

О том, что поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым состоится до конца 208 года, глава промоушена Дэйна Уайт говорил в конце мая. При этом он уточнил, что их встреча точно не состоится на турнире в Москве.

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Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере,в его активе 26 побед в 26 боях. Он владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.

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