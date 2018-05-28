Спорт
 
Последние новости
Анатолий Сердюков дал первое за шесть лет интервью
Страдания американцев от ужасов рабства оценили в 10 долларов
Кот сдал хозяина-должника судебным приставам
Начальник кемеровского МЧС ходил в «Зимнюю вишню» лишь ради чебуреков
Посетители Третьяковки перестанут выбирать между искусством и алкоголем  
Рыботорговец уверовал в разум осьминога и освободил его
«Ливерпуль» отдаст десятки миллионов евро за 19-летнего вратаря
Кемеровские пожарные массово уволились в знак протеста
Названы пять провальных российских вооружений
Ведущую «Орла и Решки» госпитализировали
Новости партнеров

Глава UFC обозначил сроки боя Нурмагомедова с Макгрегором

Перейти в «Мою Ленту»
Конор Макгрегор

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт обозначил сроки проведения боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит MMA Fighting.

«Мы собираемся встретиться с Конором в Вегасе. Я не виделся с ним после инцидента в Нью-Йорке. Надеюсь, это случится в июне. Уверен, что он хочет драться с Хабибом. И уверен, что Хабиб тоже готов к этому поединку. Он должен состояться в 2018 году», — заявил Уайт.

В конце апреля глава UFC сообщил, что бой Макгрегора и Нурмагомедова «слишком велик», чтобы проводить его в России. Вероятным местом встречи бойцов тогда назывался Лас-Вегас.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе, ранее поясом в этом дивизионе владел Макгрегор. 5 апреля перед титульным поединком с участием россиянина ирландец приехал в Нью-Йорк и вместе с сообщниками напал на автобус UFC, в котором находились бойцы, в том числе Нурмагомедов. Действия Макгрегора привели к срыву трех поединков турнира UFC 223. Впоследствии ирландец добровольно сдался властям и был отпущен из зала суда под залог.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Dana White updates status of meeting with Conor McGregor, potential Khabib Nurmagomedov fight
Бой в России лишит Нурмагомедова миллионов
Глава UFC отказал Нурмагомедову в поединке с Макгрегором в России
Другие материалы рубрики
Спорт00:2727 мая
Мохаммед Салах покидает поле в финале Лиги чемпионов

Драма по-королевcки

Слезы Салаха и шикарный гол Бэйла — драка в Киеве завершилась триумфом «Реала»
07:4923 мая

Грузинские дзюдоисты разозлились на главу федерации и заколотили его кабинет

16:55Сегодня

«Ливерпуль» отдаст десятки миллионов евро за 19-летнего вратаря

13:25Сегодня

Роналду проговорился о планах на следующий год

Спорт20:3117 мая

Прошлись катком

Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира. Верните Знарка!
14:35Сегодня

Врач сборной Египта оценил шансы Салаха сыграть на чемпионате мира

11:10Сегодня

«Ливерпуль» присмотрел нового вратаря на Украине

07:4322 мая

Гонщик подлетел на мотоцикле соперника и избежал аварии «самым безумным» образом

Спорт00:0826 мая

Красота не спасла

Секс-символ MMA из России потерпела первое поражение в карьере
07:44Сегодня

Российская теннисистка открестилась от жизни с «унылым куском говна»

11:4422 мая

Чемпиона мира и Европы по футболу заподозрили в связях с мафией

12:41Сегодня

Шарапова снялась в сериале

Россия
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»
Почему россиян заставляют страдать от боли и умирать в мучениях
Кемеровские пожарные массово уволились в знак протеста
«Это нападки на белого гетеросексуального мужчину»
До чего довел российских мужиков сексизм и патриархат
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»
К чему привела любовь двух девушек к волкам
Анатолий Сердюков дал первое за шесть лет интервью
Рассказавших об изнасилованиях в детдоме родителей затерроризировал следователь
«Когда спокойное отношение к сексу кого угодно с кем угодно»
Российским школьникам начнут рассказывать об инцесте, изменах и правильной семье
Все материалы
Мир
Каспийский груз
Кто воюет в Сирии вместе с Россией
Канадцы захотели лишить гражданства сына российских разведчиков
Страдания американцев от ужасов рабства оценили в 10 долларов
Быстро залезшему на пятый этаж малийцу дали гражданство Франции
Военные корабли Китая и США встретились в Южно-Китайском море
К счастью по детским трупам
Власть молча смотрела, как они умирают. Сейчас терпение кончилось
Ракетные войны
Россию вновь обвинили в крушении «Боинга» над Донбассом. Что с доказательствами?
Все материалы
Бывший СССР
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
На Украине нашли способ уничтожить Россию
В ФСБ пообещали сделать «цап-царап» украинским пограничникам
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Националисты устроили погром в Киеве
Киев нашел у России новое гибридное оружие против Евросоюза
На Донецк!
В Донбассе опять война. Украинская армия наступает на позиции ДНР
Все материалы
Экономика
Первый Корсар
Он сколотил состояние на смерти. Его детище держит госдолг США
Гости из прошлого и настоящего
В музее железных дорог России встретились история и современность
Пора «выплескиваться из песочницы»
Глава BIOCAD Дмитрий Морозов о перспективах фармацевтического рынка
Война с комарами обошлась Воронежу в миллионы рублей
Coca-Cola начала продавать алкоголь
Украина попросит Запад покарать Россию за Крымский мост
США решили завалить Китай нефтью и газом
Все материалы
Силовые структуры
Однажды в Одессе
Он стал первым криминальным королем и написал воровской закон своей кровью
Вне зоны доступа
Зэки массово выманивают у россиян деньги. Тюрьмы их защищают
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Кот сдал хозяина-должника судебным приставам
Полуголый охранник избил покупателя тележкой и попал на видео
Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного отправили к психиатрам
Освобожденному вору в законе Тенго в соцсетях пожелали фарта и дорог без конвоя
Все материалы
Наука и техника
Ледяной дождь
Америка тратит миллиарды на поиски инопланетной жизни
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Долбит нормально
Обзор самого странного и бесполезного гаджета Apple
Пуск ракеты «Овод» с истребителя Су-57 попал на видео
Названы пять провальных российских вооружений
Атаку Су-57 показали на видео
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Все материалы
Спорт
Мохаммед Салах покидает поле в финале Лиги чемпионовДрама по-королевcки
Слезы Салаха и шикарный гол Бэйла — драка в Киеве завершилась триумфом «Реала»
Глава UFC обозначил сроки боя Нурмагомедова с Макгрегором
«Ливерпуль» отдаст десятки миллионов евро за 19-летнего вратаря
Роналду проговорился о планах на следующий год
Врач сборной Египта оценил шансы Салаха сыграть на чемпионате мира
«Ливерпуль» присмотрел нового вратаря на Украине
Красота не спасла
Секс-символ MMA из России потерпела первое поражение в карьере
Все материалы
Культура
Великий соблазнитель
Обнаженные топ-модели и актрисы в объективе модного немецкого фотографа
Харви ВайнштейнВошел и вышел: Вайнштейну грозит тюрьма за изнасилование
Голливудского продюсера арестовали спустя полгода расследований. И отпустили
«У нее есть четкое понимание того, что такое ад»
Семейная и политическая преисподняя Людмилы Петрушевской
У Киркорова украли пернатые костюмы на 700 тысяч рублей
Названа стоимость реставрации поврежденной картины Репина
Энтони Хопкинс назвал преимущества алкоголизма
Джонни Депп стыдливо раскрыл причину популярности русских девушек
Все материалы
Интернет и СМИ
«Если мочой полоскать зубы, они будут здоровыми и красивыми»
Россияне массово гробят здоровье. Источник смертельных советов прост
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
«Если сойдете с ума, ничем не поможем»
Они зарабатывают на миллионах зрителей. Когда-то их место было на дне
Оператор свалился в пруд в прямом эфире и насмешил коллег
Зажал мелочь
Что погубило самого опасного хакера в мире
Ученые убедились в бесполезности Tinder для поиска случайного секса
В Госдуме посмеялись над попытками заблокировать Telegram
Все материалы
Ценности
По формуле
Они жили быстро, умирали молодыми и хорошо выглядели
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Туркменский Сталин
Он назвался великим вождем и превратил свою страну в Северную Корею с пингвинами
Определен новый показатель достатка
Догнать и пояснить
Что надеть и как постричься, чтобы вывести из себя националистов
Женщин заставили переплачивать за белые футболки
Воспетую Шнуром обувь сделали из вторсырья
Все материалы
Путешествия
Сняли по-царски
Они выходили за принцев, чтобы жить в замках, но их везли не туда
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
На Кавказе сделают свой Booking.com
Исландцы собрались пересечь Европу на «Ниве» ради ЧМ-2018
Гостиничные легенды
Как сэкономить на проживании в отеле, получить бонусы и хорошо отдохнуть
Найден способ избежать сексуальных домогательств в самолете
Новый авиарейс в Южной Америке оказался самым коротким в мире
Все материалы
Из жизни
«Я медленно достала перцовый баллончик, а подруга — нож»
История россиянки, переехавшей в Варшаву
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Элементарно
Дерзкие гангстеры умыкнули кубок мира по футболу. Их не могли вычислить полвека
Принц Уильям рассказал про мокрые трусы на тайной вечеринке после свадьбы брата
Рыботорговец уверовал в разум осьминога и освободил его
Юная австралийка выпила энергетик и затряслась
Трехлетней девочке запретили ходить в сад из-за «откровенного» платья
Все материалы
Toyota на батарейках
Повседневная жизнь с гибридом Toyota Prius — первые впечатления
Тюнинг кроссовера Rolls-Royce
Пикап, купе, кабриолет и бюджетная версия с пластиковыми бамперами
Беспроблемные автомобили
Рейтинг машин, которые не требуют частых визитов к дилеру
Синий «Бумер»
Едет ли тяжелый BMW M5 в быстрых поворотах Сочинского автодрома?
Cедан «из кортежа Путина» сфотографировали в московской пробке
Новые «УАЗы» будут ржаветь в два раза медленнее
«АвтоВАЗ» назвал сроки выпуска нового внедорожника
Все материалы
Корону надень
Пожить как аристократ? Легко, но не в России
На новый уровень
Урбанисты взяли на вооружение армейские приемы. Что будет с городами?
Пора лететь
Что скрывается за стенами новых аэропортов России
Названы подмосковные районы с самыми дешевыми дачами
Ипотечным ставкам предрекли скорое падение
Малоимущих россиян обеспечат жильем с помощью нанотехнологий
Гигантский iPod построят в Дубае
Все материалы