Глава UFC отказал Нурмагомедову в поединке с Макгрегором в России

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал возможность проведения поединка Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором в России. Слова функционера приводит TMZ Sport.

«В какой-то момент Хабиб проведет бой в России, но его соперником будет не Конор. Если Макгрегор встретится с Нурмагомедовым, это произойдет в Лас-Вегасе — такой поединок слишком велик, чтобы проводить его в России», — заявил Уайт.

В начале апреля Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе, победив американца Эла Яквинту. Изначально он должен был поспорить за титул с Тони Фергюсоном, но за неделю до боя тот получил травму. Ранее чемпионом в данной весовой категории был Макгрегор.

В январе стало известно, что UFC планирует впервые провести турнир на территории России. Руководство промоушена оформило предварительную аренду московского спорткомплекса «Олимпийский» на 14 и 15 сентября.

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