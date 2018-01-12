UFC впервые проведет турнир в России

Первый в истории турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России пройдет в сентябре 2018 года. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает RT.

Соревнования состоятся в московском спорткомплексе «Олимпийский». «UFC действительно оформил предварительную аренду спорткомплекса на 14 и 15 сентября, но она окончательно еще не подтверждена», — заявил источник RT.

Абдулманап Нурмагомедов, отец выступающего в UFC российского бойца Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что турнир в Москве, вероятнее всего, будет организован под его сына. «Сначала он сразится в апреле с Тони Фергюсоном, а потом нам выделят дату на бой с Конором Макгрегором. Хотя не исключаю того, что заставят подождать Фергюсона до сентября, а апрельского боя вообще не будет», — отметил Нурмагомедов-старший в интервью RT.

В сентябре 2017 года Макгрегор, являющийся действующим чемпионом UFC в легком весе, оценил возможность проведения боя с Нурмагомедовым в России. Ирландец отметил, что поединок был бы ему интересен, но пожелал получить гарантии того, что россиянин сумеет уложиться в вес.

UFC — американский промоушен, проводящий турниры на территории США и ряда других стран с 1993 года, — считается сильнейшим в мире по составу участников. Впервые о намерении выйти на российский рынок президент организации Дана Уайт заявил в ноябре 2016-го на пресс-конференции после турнира UFC 205, состоявшегося в Нью-Йорке.

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