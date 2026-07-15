Назван приятный способ замедлить старение организма

JECH: Регулярные походы в кино или театр замедляют физиологическое старение организма

Регулярные походы в кино, театр, музеи и на концерты могут быть связаны с более медленным физиологическим старением организма. К такому выводу пришли японские ученые, проанализировавшие данные почти двух тысяч пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в Journal of Epidemiology and Community Health (JECH).

Исследователи изучили данные 1899 жителей Англии старше 50 лет, участвовавших в долгосрочном исследовании старения. Участники сообщали, как часто посещают кино, музеи, художественные галереи, театры, концерты и оперу. Затем эти сведения сопоставили с так называемым физиологическим возрастом — показателем, отражающим реальное состояние организма по десяти параметрам, включая артериальное давление, функцию легких, уровень гемоглобина и холестерина, индекс массы тела, силу хвата и скорость ходьбы.

Оказалось, что у людей, которые посещали культурные мероприятия хотя бы раз в несколько месяцев, физиологический возраст в среднем составлял 66,9 года. У тех, кто почти не участвовал в культурной жизни, этот показатель достигал 69,9 года — разница составила около трех лет.

Даже после учета уровня дохода, занятости, хронических заболеваний и других факторов каждая дополнительная единица по шкале культурной активности была связана со снижением физиологического возраста примерно на 31 день. По мнению авторов, такой эффект может объясняться тем, что культурный досуг способствует общению, улучшает психическое состояние и мотивирует вести более здоровый образ жизни.

Ученые подчеркивают, что влияние культурной активности на физиологическое старение оказалось сопоставимо с эффектом регулярных физических нагрузок и заслуживает дальнейшего изучения.

Ранее ученые выяснили, что повышенный уровень глюкозы в крови связан с ускоренным старением мозга.