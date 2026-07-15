Врач назвала диарею нормой для некоторых людей

Терапевт Сухарева: Жирная пища и кофе ускоряют перистальтику кишечника

Терапевт Ольга Сухарева заявила, что диарея может являться абсолютно нормальным состоянием для некоторых людей. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Как рассказала Сухарева, однажды к ней на прием пришел мужчина, у которого на протяжении долгого времени наблюдалась диарея, но никаких других жалоб у него не было. Врач провела множество исследований, чтобы исключить серьезные заболевания, но причину жидкого стула в конечном итоге найти так и не смогла.

В результате специалистка пришла к выводу, что у этого человека диарея является вариантом нормы. По ее словам, хоть и редко, но такое действительно случается. Сухарева уточнила, что усиливать эту проблему и ускорять перистальтика кишечника могут жирная пищу и кофе, но пациент с необъяснимой диареей решил не отказываться от них.

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