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Забота о себе
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11:42, 15 июля 2026Забота о себе

Врач назвала диарею нормой для некоторых людей

Терапевт Сухарева: Жирная пища и кофе ускоряют перистальтику кишечника
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Opat Suvi / Shutterstock / Fotodom  

Терапевт Ольга Сухарева заявила, что диарея может являться абсолютно нормальным состоянием для некоторых людей. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Как рассказала Сухарева, однажды к ней на прием пришел мужчина, у которого на протяжении долгого времени наблюдалась диарея, но никаких других жалоб у него не было. Врач провела множество исследований, чтобы исключить серьезные заболевания, но причину жидкого стула в конечном итоге найти так и не смогла.

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В результате специалистка пришла к выводу, что у этого человека диарея является вариантом нормы. По ее словам, хоть и редко, но такое действительно случается. Сухарева уточнила, что усиливать эту проблему и ускорять перистальтика кишечника могут жирная пищу и кофе, но пациент с необъяснимой диареей решил не отказываться от них.

Ранее диетолог Софи Медлин рассказала о пользе майонеза. По ее словам, употребление этого продукта снижает риск развития болезней сердца и сосудов.

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