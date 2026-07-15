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11:33, 15 июля 2026Мир

В Германии оценили вероятность войны в ближайшие пять лет

Tagesspiegel: Более трети немцев ожидают начала войны в течение пяти лет
Кристина Козлова (редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Более трети немцев считают, что Германия может принять участие в войне в течение следующих пяти лет. К такому мнению пришли аналитики аудиторско-консалтинговой компании PwC и сотрудники института изучения общественного мнения Civey, результаты опроса публикует газета Tagesspiegel.

Согласно данным исследования, в котором приняли участие 2,5 тысячи человек в Германии, почти 70 процентов опрошенных больше не исключают возможности приобретения европейского ядерного оружия в целях обороны.

Кроме того, США больше не воспринимаются немцами как надежный партнер: только половина респондентов по-прежнему верит, что Вашингтон окажет военную поддержку европейским партнерам в случае войны. В связи с этим большая часть опрошенных выступила за увеличение стратегической автономии Европы, в том числе в вопросах обороны, и за сокращение расходов в других областях для финансирования увеличения оборонных расходов.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО ведут реальную подготовку к военному столкновению с Москвой. Он отметил, что главная задача стран Североатлантического альянса и Европейского союза заключается в том, чтобы добиться стратегического поражения России.

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