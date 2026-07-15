В России объяснили изменение в массированности атак ВСУ

В России связали сокращение атак ВСУ с погодными условиями

В России объяснили изменение в массированности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), связав сокращение числа ударов с погодными условиями. На это указали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

Канал обратил внимание на то, что на протяжении нескольких дней ВСУ выпускали по регионам России не менее 400 беспилотников, а в ночь на 15 июля — 93 дрона.

«Сегодня было затишье. Как только погода стабилизируется, ВСУ снова будут атаковать. А пока они акцентировали внимание на информационном воздействии», — говорится в публикации.

В частности, в Черноморской зоне заметно ухудшилась погода — в регионе зафиксировали проливной дождь и ветер. «В таких условиях запуски беспилотников затруднительны», — констатировали авторы канала.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июля ударам подверглись семь российских регионов, среди которых Крым, Московский регион, Краснодарский край и Ростовская область. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

