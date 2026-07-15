Россиянка лишилась отпуска в ОАЭ из-за ошибки МВД и получила 300 тысяч рублей

TourDom: Россиянка отсудила у МВД 300 тысяч рублей за сорванный отпуск в Дубае

Россиянка лишилась отпуска в ОАЭ по вине МВД и отсудила 300 тысяч рублей. Об этом сообщает TourDom.

Жительница Ростова-на-Дону в 2024 году получила новый биометрический паспорт и не заметила в нем одной ошибки. Несколько месяцев она пользовалась им, пока в аэропорту Внуково не выяснилось, что при оформлении министерство пропустило одну букву в отчестве туристки — вместо «Сергеевна» она стала «Сергевна». Документ у россиянки тут же забрали, а в Дубай не пустили.

Женщине пришлось срочно переоформлять документы. Из-за сорванного отпуска она обратилась в суд с требованием компенсировать ей стоимость авиабилетов, железнодорожных билетов, потерянных дней в отеле, моральный вред и судебные расходы — всего 560 тысяч рублей. Спустя два года судебных тяжб с управлением МВД по Ростову-на-Дону она получила половину суммы: 174,6 тысячи рублей за авиабилеты, 83,1 тысячи за железнодорожные, 10 тысяч компенсации морального вреда, 30 тысяч расходов на представителя и 4 тысячи госпошлины.

Ранее россиянка лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте и засудила МВД. Жительнице Приморского края выдали документ с технической ошибкой в машиночитаемой строке.