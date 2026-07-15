Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:32, 15 июля 2026Путешествия

Россиянка лишилась отпуска в ОАЭ из-за ошибки МВД и получила 300 тысяч рублей

TourDom: Россиянка отсудила у МВД 300 тысяч рублей за сорванный отпуск в Дубае
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Россиянка лишилась отпуска в ОАЭ по вине МВД и отсудила 300 тысяч рублей. Об этом сообщает TourDom.

Жительница Ростова-на-Дону в 2024 году получила новый биометрический паспорт и не заметила в нем одной ошибки. Несколько месяцев она пользовалась им, пока в аэропорту Внуково не выяснилось, что при оформлении министерство пропустило одну букву в отчестве туристки — вместо «Сергеевна» она стала «Сергевна». Документ у россиянки тут же забрали, а в Дубай не пустили.

Женщине пришлось срочно переоформлять документы. Из-за сорванного отпуска она обратилась в суд с требованием компенсировать ей стоимость авиабилетов, железнодорожных билетов, потерянных дней в отеле, моральный вред и судебные расходы — всего 560 тысяч рублей. Спустя два года судебных тяжб с управлением МВД по Ростову-на-Дону она получила половину суммы: 174,6 тысячи рублей за авиабилеты, 83,1 тысячи за железнодорожные, 10 тысяч компенсации морального вреда, 30 тысяч расходов на представителя и 4 тысячи госпошлины.

Ранее россиянка лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте и засудила МВД. Жительнице Приморского края выдали документ с технической ошибкой в машиночитаемой строке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России отреагировали на визит Вучича в Киев
    Перспективы замещения дальнобойщиков в России оценили
    Губерниев назвал одним словом футболистов сборной Франции
    Появилось фото зацепки в деле о найденном в заброшенном доме россиянине без головы
    Россиянам назвали преимущества и недостатки перевода машин на газ
    Раскрыт тайный груз с армией экзотических скорпионов и жуков из Азии в Россию
    Рубио использовал запрещенную функцию в рабочих чатах
    Названы города России с самыми подешевевшими квартирами
    В США начали печатать 100-долларовые купюры с подписью Трампа
    В Китае прокомментировали законопроект Грэма о санкциях против России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok