Россиянка лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте и засудила МВД

Жительница Приморья взыскала с МВД около 300 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте

Россиянка лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте, засудила МВД и взыскала с ведомства около 300 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, жительнице Приморского края выдали документ с технической ошибкой в машиночитаемой строке. Ее обнаружили сотрудники пограничного контроля страны Азии, в которую соотечественница приехала на отдых с несовершеннолетним сыном. Паспорт женщины аннулировали, а ее саму поместили в камеру временного содержания. Ребенка за отдельную плату проводили в отель.

Туристка пыталась решить проблему: связывалась с российским посольством в Таиланде, миграционным отделом и туристической фирмой для сопровождения ребенка. Спустя продолжительное время она вернулась на родину вместе с сыном за свой счет.

В итоге россиянке через суд удалось взыскать убытки в размере 298,4 тысячи рублей. На решение подали апелляционную жалобу, однако Приморский краевой суд оставил его в силе.

Ранее другая россиянка лишилась отпуска за границей из-за ошибки в загранпаспорте, засудила МВД и получила компенсацию.