Макгрегор назвал условие проведения боя с Нурмагомедовым в России

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал условие проведения поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит MMAfrenzy.

«Безусловно, бой с Хабибом в России был бы мне интересен. Это будет сумасшедший поединок. Посмотрим, как все сложится. Правда, ему еще нужно уложиться в вес. Я не поеду в такую даль, чтобы узнать, что Нурмагомедов не уложился в вес. Мне нужны гарантии», — заявил Макгрегор.

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В конце августа Нурмагомедов бросил вызов Макгрегору, предложив тому провести бой в декабре 2017 года. Менеджер ирландца отметил, что российский спортсмен входит в число возможных претендентов на поединок с его клиентом. Позднее стало известно, что Макгрегор не сможет выйти в октагон в этом году из-за запрета врачей, обследовавших его после боя с боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим.

Другими претендентами на бой с Макгрегором являются американцы Кевин Ли и Тони Фергюсон. 7 октября они проведут поединок за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Ожидается, что победитель встретится с ирландцем, владеющим чемпионским поясом в этом же дивизионе, весной 2018 года.