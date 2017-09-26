Мэйуэзер рассказал о страхах в бою с Макгрегором

Американский боксер, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйуэзер рассказал о страхах в бою с ирландцем Конором Макгрегором. Слова бойца приводит MMAJunkie.

«Его карьера продолжается. Он все еще молод. Я мог бы нанести ему большой урон. Мы должны думать о бойцах. Как, например о моем дяде Роджере. Он потерялся, с ним такое случается и никто не может его найти. В итоге он попал в больницу. Дело в том, что в боях случаются повреждения мозга, нужно быть осторожным», — сказал Мэйуэзер.

Боксер также отметил, что не прилагал максимум усилий при подготовке к бою. «Мне 40 лет, я не выступал два года. Ему 28 лет, он активный боец. Он выше и крупнее. У него длиннее руки. На его стороне молодость. Я просто говорю о том, что на бумаге, все преимущества на его стороне. А я тренировался недели три и каждый вечер все равно ходил на вечеринки», — признался Мэйуэзер.

Бой по правилам бокса между Мэйуэзером и Макгрегором состоялся в Лас-Вегасе 27 августа. Американец одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. Победитель заработал за бой более 300 миллионов долларов, Макгрегор получил порядка 100 миллионов.