Мэйуэзер посоветовал Макгрегору завершить боксерскую карьеру

Американский боксер Флойд Мэйуэзер заявил, что ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору больше не следует проводить боксерских поединков. Об этом сообщает BoxingScene.
«Макгрегор — адский боец. Я хочу, чтобы он продолжал выступать в UFC, делать то, что у него лучше всего получается. Мне уже 40 лет, и я не боксировал почти 800 дней. Другие боксеры, эти молодые львы, они выбрасывают намного больше комбинаций, чем я. Молодые парни остановят его гораздо раньше», — заявил американец.
Ранее 29 августа глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт выразил надежду что в дальнейшем бойцы смешанного стиля не будут проводить поединки с боксерами.
Боксерский поединок 40-летнего Мэйуэзера и 29-летнего Макгрегора состоялся в Лас-Вегасе 27 августа. Американец одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде.