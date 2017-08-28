Мэйуэзер пытался поставить 400 тысяч долларов на свою победу над Макгрегором

Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший пытался поставить 400 тысяч долларов наличными на свою победу над ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором. Об этом сообщает Bloodyelbow.com.

Непосредственно перед началом боев андеркарда Мэйуэзер хотел сделать ставку на то, что отправит соперника в нокаут в девятом раунде. По законам штата Невада, где проходил поединок, спортсмен может ставить на свою победу без дополнительных условий. Представители букмекерской компании пытались выяснить, смогут ли они законно принять ставку боксера, но тот устал ждать и ушел.

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Позднее Мэйуэзер признался, что сумел сделать ставку с помощью человека из своего окружения. Точная сумма выигрыша неизвестна.

Боксерский поединок Мэйуэзера и Макгрегора состоялся в Лас-Вегасе 27 августа. Американец одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Мэйуэзер заработал за бой более 300 миллионов долларов, Макгрегор получил порядка 100 миллионов.