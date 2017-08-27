Вынос тела

Чуда не произошло. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор по всем статьям уступил американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру-младшему в поединке по правилам бокса. Бой продлился десять раундов и завершился техническим нокаутом. «Лента.ру» рассказывает подробнее о ходе встречи века.

Торжество бокса

Макгрегор, как и обещал, активно включился в работу с первого раунда. Ирландский боец выбрасывал множество неподготовленных ударов и старался завершить бой досрочно, используя все свои навыки боксера. Американец, как и на всем протяжении своей успешной профессиональной карьеры, поначалу держался очень спокойно, действуя вторым номером. Мэйуэзер хладнокровно отражал атаки соперника, опасно контратакуя.

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Один из лучших боксеров современности спокойно противостоял ирландскому выскочке, превосходя того и по тактике, и по технике. Примерно с четвертого раунда Макгрегор начал постоянно сваливаться в клинч, так как только там можно было найти спасение от сокрушительных ударов американца. В десятом раунде преимущество Мэйуэзера стало тотальным. Американец нанес серию акцентированных ударов, после которых от ирландца практически ничего не осталось. Рефери вовремя остановил встречу, определив технический нокаут. Если бы не он, главный ньюсмэйкер последних дней лежал бы на ринге без чувств. Впрочем, как выяснилось, Макгрегор был вовсе не прочь оказаться на канвасе.

Фото: Steve Marcus / Reuters

«Думаю, бой остановили слишком рано. Слишком многое было на кону, нужно было позволить продолжать. Я был измотан. Хотя поначалу мне казалось, что я неплохо справляюсь. Я бы предпочел нокаут. Мне казалось, что в целом ни у одного из нас не было большого преимущества. Судье нужно было позволить ему уложить меня», — заявил Макгрегор.

Спектакль окончен

«Мы дали фанатам то, что они хотели. Я сказал ему, что задолжал болельщикам за бой с Мэнни Пакьяо, мне нужно было идти вперед. Макгрегор был намного сильнее, чем я думал, он был серьезным соперником, но я — лучший сегодня. Наш план состоял в том, чтобы позволить ему выбросить все свои тяжелые удары в начале, а затем победить его. В ММА он бьется по 25 минут, после этого он становится медленнее», — рассказал Мэйуэзер сразу после окончания поединка.

Действительно, на протяжении всей встречи нейтральных зрителей не покидало ощущение, что Мэйуэзер полностью контролирует ситуацию. В первых раундах он сознательно отдал инициативу своему сопернику, но тот не смог извлечь из своей активности никакой выгоды. Как и предсказывали специалисты, американец продемонстрировал большое преимущество в техническом оснащении и практически не пропускал ударов.

Макгрегор перед боем обещал нокаутировать соперника в первом раунде, но это были лишь громкие слова. На самом деле все сложилось так, как и должно было сложиться: профессиональный боксер уничтожил своего менее квалифицированного соперника. Репутация бокса, за которую многие так переживали, не пострадала.

Деньги не пахнут

Несмотря на уверенную победу Мэйуэзера, Макгрегор вряд ли считает себя по-настоящему проигравшим. За шоу, состоявшееся в Лас-Вегасе, ирландец выручил столько денег, сколько и близко не получал ни за один бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Сообщалось, что гарантированный гонорар Макгрегора за поединок — 30 миллионов долларов, подобных сумм в смешанных единоборствах просто нет.

Фото: Steve Marcus / Reuters

Мэйуэзер получил в три раза больше. Но бокс вообще гораздо прибыльнее, чем MMA. После встречи с Макгрегором американец тут же еще раз объявил о завершении карьеры. Однако мало кто сомневается, что при поступлении очередного выгодного предложения 40-летний Мэйуэзер легко вернется на ринг.

«Зачем Макгрегору оставаться в боксе? Это была разовая акция. Он абсолютно не готов для бокса. Что предполагалось, то и случилось. Макгрегор — боец ММА высшей марки, но в боксе другая специфика, и он вышел против лучшего боксера мира. Все шло под диктовку Флойда. Боксерский талант Мэйуэзера неоспорим, никаких шансов у Макгрегора не было. В конце боя Конор устал функционально, ему уже нечем было бить. Началось избиение», — рассказал «Р-Спорт» российский боксер-тяжеловес Валерий Брудов.

В итоге все добились желаемого: спортсмены заработали баснословные гонорары, а заинтересованные болельщики понаблюдали за беспрецедентной встречей. Бой века состоялся и завершился так, как и предсказывало большинство специалистов.