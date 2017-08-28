Менеджер перечислил возможных соперников Макгрегора по следующему бою

Ауди Аттар, менеджер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, рассказал о возможных соперниках его клиента в следующем поединке. Его слова приводит MMAJunkie.

«Макгрегор хочет завершить трилогию с Нейтом Диазом. Также есть Нурмагомедов, который бросает ем вызов, нельзя забывать про Тони Фергюсона и Кевина Ли, которые проведут бой за временный пояс UFC в легком весе. Есть еще вариант провести бой с действующим чемпионом в полулёгком весе Максом Холлоуэем. Одним словом, варианты есть», — заявил Аттар.

27 августа Макгрегор проиграл американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру-младшему техническим нокаутом в десятом раунде. Поединок по правилам бокса прошел в Лас-Вегасе и не был титульным. После поражения ирландец посетовал на раннюю остановку боя и рассказал о намерении продолжить выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

На счету 29-летнего Макгрегора 24 боя в ММА. Ирландец одержал 21 победу и потерпел три поражения. Он является действующим чемпионом UFC в легком весе. Кроме того, он владел титулом сильнейшего бойца полулегкого дивизиона.