Макгрегор решил вернуться в UFC после поражения в бою с Мэйуэзером

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор после поражения в поединке с американским боксером Флойдом Мэйуэзером заявил о возвращении в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом сообщает Associated Press.

Материалы по теме Вынос тела Флойд Мэйуэзер превратил поединок с Конором Макгрегором в избиение

Бой состоялся в ночь на 27 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не был титульным. Мэйуэзер одержал победу техническим нокаутом. Судья остановил поединок в десятом раунде.

Макгрегор является чемпионом UFC в легком весе с 12 ноября 2016 года. Нокаутировав ирландца, Мэйуэзер выиграл 50-й поединок при отсутствии поражений. Ранее лучшие показатели были в активе тяжеловеса Рокки Марчиано, который с 1947 по 1955 годы одержал 49 побед (43 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.