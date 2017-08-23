Нурмагомедов прокомментирует бой между Мэйуэзером и Макгрегором

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментирует боксерский поединок между американцем Флойдом Мэйуэзером и ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщил ТАСС руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов.

«Бой будут комментировать Хабиб Нурмагомедов и Роман Мазуров», — сказал Рустамов.

Поединок между Макгрегором и Мэйуэзером пройдет 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не будет титульным.

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За свою карьеру на профессиональном ринге Мэйуэзер одержал 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых одержал 20 побед (17 нокаутом) и 3 раза проиграл. Ирландец ни разу не принимал участия в официальном поединке по правилам профессионального бокса.

Трансляция будет осуществляться на Первом канале и в социальной сети «ВКонтакте». Эксклюзивным правообладателем показа боя в России является компания TeleSport.