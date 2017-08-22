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«Повесьте ценник, а язык Макгрегора сделает остальное»

Мэйуэзер и Макгрегор принесут промоутерам от 600 до 700 миллионов долларов

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Фото: USA Today Sports / Reuters

Пять дней остается до самого ожидаемого события в истории единоборств — боя Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора. И без того весьма обеспеченные американец и ирландец 26 августа станут еще богаче. Сколько они заработают на поединке, к которому будет приковано внимание всего мира, рассказывает «Лента.ру».

Они делают деньги

Мэйуэзер настолько любит деньги, что называет себя Money. Тема зеленых бумажек сквозит в его Instagram и прослеживается в почти каждом выступлении на публике. На одной пресс-конференции перед боем с Макгрегором он осыпал соперника купюрами — правда, достоинством в один доллар.

За каждый свой бой в последние десять лет Флойд зарабатывал восьмизначные суммы, а за «поединок века» с Мэнни Пакьяо в 2015-м — девятизначную. Казалось, что тот рекорд в 275 миллионов долларов побить невозможно, но сейчас ставки ненамного ниже: по неофициальной информации, гонорар американца за бой с Макгрегором составит 100 миллионов долларов

Макгрегор — достойный соперник Мэйуэзера. Сможет ли он что-либо противопоставить американцу на ринге — сказать пока сложно, но нет сомнений, что ирландец — такая же машина по зарабатыванию денег: его называют курицей, несущей золотые яйца для руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). И глава промоушена Дана Уайт прекрасно это понимает, потому и позволил этому бою состояться. И, естественно, вошел в долю.

Конор стал первым бойцом смешанного стиля (ММА) в мире, заработавшим за бой миллион долларов. Это был его гонорар за реванш с Нэйтом Диасом. В следующем поединке он вновь творил историю: победив Эдди Альвареса, Макгрегор не только стал первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях одновременно, но и получил 3 миллиона долларов гонорара. За 2016 год он заработал 40 миллионов долларов — гораздо больше, чем любой другой представитель ММА на планете.

Когда два спортсмена в состоянии делать деньги буквально из воздуха, не свести их в ринге — чистое безумие. 26 августа зрителей ждет не просто боксерский поединок, а настоящее шоу, способное побить рекорд боя Мэйуэзер — Пакьяо. Общий доход от проведения поединка составил 623,5 миллиона долларов. Разберемся, за счет чего это стало возможным.

Билеты

Предполагаемый доход от продажи билетов на поединок Мэйуэзера и Макгрегора составляет 77,1 миллиона долларов. Бой пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Ее вместимость — примерно 19,5 тысяч мест. Средняя цена билета — 3600 долларов. Интерес к событию зашкаливал еще на стадии слухов, так что сомневаться в аншлаге не приходится. Кроме того, Макгрегор гораздо известнее и популярнее, чем Пакьяо.

Ожидается, что посмотреть бой придет весь высший свет американского общества — от музыкантов и актеров до спортсменов и политиков. Приглашение получил даже президент США Дональд Трамп. Правда, будет ли глава Белого дома среди зрителей — доподлинно неизвестно.

Единственным минусом события в плане продажи билетов называется его статус: поединок не титульный. Бой нельзя однозначно отнести к боксерскому, и он точно не имеет ничего общего со смешанными единоборствами. Самое точное его определение — спектакль. А, как показывает практика, интерес к настоящему спорту у фанатов всегда выше.

Pay-per-view (PPV)

Организаторы планируют заработать на продажах интернет-трансляций 475 миллионов долларов — на 20 миллионов больше, чем на бое Мэуйэзера и Пакьяо. Стоимость просмотра прямой трансляции боя составит 100 долларов (посмотреть «бой века» можно было за 99 долларов).

По предварительным прогнозам, следить за поединком в интернете будет 4,75 миллиона человек (а по оптимистичным прогнозам — все 5 миллионов), что принесет промоутерам космический заработок. Тэмми Росс, одна из бывших руководителей канала HBO, занимавшаяся PPV-трансляциями, считает, что организаторы боя все делают правильно: «Мало кто думал, что в истории единоборств будет бой с афишей громче, чем Мэйуэзер — Пакьяо. Но 26 августа он состоится. Поэтому можно смело вешать ценник, а язык Макгрегора сделает остальное».

Спонсоры

«Бой века» спонсировали пять компаний, общая сумма доходов организаторов составила 13,2 миллиона долларов. Лидером стала компания Tecate (производитель пива), раскошелившаяся на 5,6 миллиона долларов. Это не единственный алкогольный спонсор поединка Мэйэуэзера и Пакьяо.

Кроме того, попиариться на величайшем на тот момент спортивном событии пожелали и киностудии: свою порцию рекламы получили новые части «Терминатора» и «Миссия невыполнима», а также спортивная драма «Левша» с Джейком Джилленхолом в роли боксера.

Перед боем с Пакьяо Мэйуэзер выступил в роли ходячей рекламы брендов: он получил по миллиону долларов от Hublot и FanDuel, разместивших логотипы на его трусах, еще миллион ему выплатил Burger King, получивший свою минуту славы во время выхода американца на ринг. Пакьяо заработал на рекламе, размещенной на трусах, 2,25 миллиона долларов. На этот раз Мэйуэзер получит еще больше: поговаривают, что сумма приблизится к 20 миллионам долларов!

Заработок Макгрегора ограничен контрактом с техническим спонсором UFC — компанией Reebok. Он сможет разместить на трусах столько логотипов, сколько ему позволят, поэтому желающим придется постараться, чтобы удовлетворить растущие финансовые запросы ирландской звезды.

Мерчендайзинг

Мэйэузер — сам себе бренд. Он и его команда позаботятся о том, чтобы все желающие могли приоберсти фирменный товар на любой вкус — от бейсболок до маек и толстовок. Одним из принтов, который наверняка украсит продукцию от Мэйуэзера, будет «50-0» — соотношение побед и поражений боксера в случае победы над Макгрегором.

Макгрегор получит свое благодаря UFC. Промоушен точно не упустит возможности произвести и реализовать как можно больше товаров, так или иначе относящихся к этому бою. Ожидаемая прибыль от мерчендайзинга составит 2 миллиона долларов — вдвое больше, чем заработали Мэйуэзер и Пакьяо в 2015-м.

Ставки

По этому показателю грядущий поединок сильно уступает «бою века» — 30 миллионов долларов против 80. Сказывается скорее развлекательный, чем спортивный статус поединка. Многие уверены, что соперники устроят шоу с целью провести реванш, а не для того, чтобы на самом деле выяснить, кто сильнейший спортсмен.

Безоговорочным фаворитом боя у букмекеров считается Мэйуэзер: шансы на его победу составляют 25 к 1. Смельчаков, желающих рискнуть крупной суммой и поставить на победу Макгрегора, не так много, а на успехе американца много не заработаешь. К тому же на активности любителей ставок сказывается тот факт, что поединок не носит титульного характера.

Ожидаемый доход организаторов составит от 600 до 700 миллионов долларов, а итоговый результат определит множество факторов. Бой может не превзойти финансовый успех «поединка века», но одно можно сказать наверняка уже сейчас: Макгрегор и Мэйуэзер наделали столько шума, что хватит еще на пару столетий.

Михаил Потапов
Ринат Салахетдинов

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