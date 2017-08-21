Владимир Кличко увидел сходство между Макгрегором и своим братом

Украинский боксер Владимир Кличко нашел сходство между своим старшим братом Виталием и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Об этом он рассказал в интервью Spox.

«Макгрегор не действует как обычный боксер. Макгрегор немного напоминает мне Виталия. Он неортодоксален. Это будет непросто для опытного Мейвезера. Флойд никогда не был большим панчером, и, на мой взгляд, для него будет ошибкой ввязываться в драку с Макгрегором. Ему следует вести бой так, как он умеет лучше всего», — заявил Кличко-младший.

3 августа бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру. В последнем бою он проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа и отказался от реванша. Виталий Кличко, также владевший чемпионскими титулами в тяжелом весе, повесил перчатки на гвоздь в 2013 году.

Бой по правилам бокса между Макгрегором и Мэйуэзером пройдет 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не будет носить титульного характера.