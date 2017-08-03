Видео: KlitschkoOfficial / YouTube

Украинский боксер, бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко решил завершить карьеру. О своем решении он сообщил на личном YouTube-канале.

41-летний спортсмен отказался от боя-реванша с британцем Энтони Джошуа, который был запланирован на 11 ноября этого года. Бой предполагалось провести на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Первый поединок между спортсменами, прошедший 30 апреля в Лондоне, завершился победой Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

За профессиональную карьеру Кличко одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений. Впервые украинец стал чемпионом мира в 2000 году. С 2006 года Кличко-младший удерживал мировые титулы, пока не потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года.

В 1996 году уроженец Семипалатинска (Казахская ССР) выиграл золотую медаль Олимпиады-1996 в Атланте в тяжелом весе (свыше 91 килограмма).