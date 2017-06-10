Промоутер Джошуа анонсировал проведение реванша с Кличко в Нигерии

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, назвал Нигерию приоритетным местом для организации боя-реванша с украинцем Владимиром Кличко. Слова Хирна приводит Boxingscene.

«Я думаю, что Нигерия — один из самых вероятных вариантов. Эта страна намного более развитая, чем о ней думают. Тут уже проводились большие мероприятия, в основном поп-концерты. Проблема в том, что тут раньше не проводилось больших боев, но это вызов и мне это нравится», — сказал Хирн.

Промоутер также отметил, что важным фактором являются нигерийские корни Джошуа.

Первый бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа прошел в ночь на 30 апреля в Лондоне и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде. 27-летний англичанин завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). После поединка оба бойца допустили возможность реванша.