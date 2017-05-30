«Кличко не нужен реванш. Ему уже пора»

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о положении дел в российском боксе, новостях в допинговом деле Александра Поветкина и о его сопернике, поделился планами на будущее и оценил возможности украинца Андрея Руденко.

«Лента.ру»: Как изменилась индустрия бокса в России за те четыре года, что вы в ней работаете?

Андрей Рябинский: В России индустрии бокса нет. Нет бизнеса и телеканалов, которые за это платят. Этот спорт держится на конкретных людях. Не только на мне. Есть еще несколько ребят. Я очень этому рад. Слава богу, что они есть. Они делают это за свои деньги, себе в убыток. К сожалению, это единственный путь развития профессионального бокса в России.

Говорят, вы планируете отойти от боксерских дел и заняться приоритетным бизнесом.

Да, со временем буду больше времени уделять основному бизнесу, свои же функции переложу на Вадима Корнилова. Я не могу тратить столько времени на хобби. Поэтому боксерские вопросы будет решать теперь Вадим.

Каким образом между вами перераспределятся полномочия?

Вадим Корнилов — директор. Я — что-то вроде председателя совета директоров. У Вадима будет много технической работы, переговоров. Стратегию определяем вместе. Я продолжу поддерживать боксеров, просто я не могу себе позволить сидеть на двух местах.

3 июня Дмитрий Кудряшов проведет реванш с Оланреваджу Дуродолой. Чего ждете от боя?

Я очень переживаю за Диму, потому что это принципиальный бой. Я ему обещал этот реванш. Договориться было непросто, но все-таки получилось. Все, что мог, я сделал. Дальше начинается его работа. Я не знаю, как сложится бой, но понимаю, что Диме будет непросто. Они с Дуродолой боксеры бьющие. Крайне важно, кто попадет первым.

Владимир Кличко и Энтони Джошуа Фото: Axel Heimken / DPA / Globallookpress.com

В чем Дмитрий прибавил по сравнению с первым боем, проигранным в ноябре 2015 года?

Он переосмыслил бокс и себя самого. Это поражение во многом пошло ему на пользу: когда ты выходишь на ринг и соперник падает практически от первого пропущенного удара, это развивает чувство безнаказанности. Тот бой поставил Кудряшова на место. Заставил включить мозги. Кудряшов понял, что нужно прибавлять в ногах, в тактике… Именно над этим он и работал в Америке.

Почему за 18 месяцев Дмитрий провел только два боя?

Где-то мы не договорились, где-то слишком увлеклись охотой за Дуродолой. Но дело не в количестве боев. Главное, куда попадает боксер по итогам боя. Можно провести хоть 20 поединков и не войти даже в топ-15 рейтинга. Сейчас Дима Кудряшов очень высоко котируется. Если все будет нормально в ближайшем бою, то он вплотную подойдет к титульному поединку. И это то, что мы хотели.

Как обстоят дела в допинговом деле Александра Поветкина?

Перед двумя чемпионскими боями в организме Поветкина обнаруживались запрещенные препараты, что странно. Оба раза боксеры были американские, и антидопинговые лаборатории — тоже. Каждый раз возникала странная ситуация: наши тесты Саши были чистыми, а потом аккурат перед боем они оказывались грязными, а потом снова чистыми — так не бывает. С мельдонием мы разобрались полностью. Там Сашу уже признали невиновным. Что касается остарина, мы не до конца еще разобрались. У нас есть версия, но ее еще нужно доказать.

Почему ближайшим соперником был выбран украинец Андрей Руденко?

Это хороший вариант для возвращения. Андрей — боксер из топ-10 рейтинга WBO и топ-15 рейтинга IBF. Он очень острый и может составить Саше конкуренцию. Когда кто-то возвращается, то ему не ставят сразу чемпиона мира в соперники. Ему выбирают кого-то из рейтинга, чтобы камбэк был постепенным.

Андрей Руденко Кадр: Documenary Sport / YouTube

Имело ли значение то, что Руденко — украинец?

Все зависит от акцентов. Для меня Андрей — хорошо, остро атакующий боксер. Разговоры о политике в данном случае — бред. Он приедет сюда. Мы его встретим как дорогого гостя. С удовольствием проведем бой. Я лично прослежу, чтобы все к нему отнеслись хорошо. Но история взаимоотношений России и Украины, конечно, всплывет. Наверняка, в интернете начнут кидаться друг в друга грязью. Это неприятно, но с этим ничего не поделаешь.

Будет ли допинг-тест перед боем?

Разумеется. Поветкин по-прежнему в программе «Чистый бокс», и его проверяют регулярно. Он сдал уже три теста в период подготовки к бою. Продолжит сдавать их до и после поединка.

Есть ли у Руденко дублер на случай, если он по-какой-то причине откажется выходить на ринг?

Я устал от дублеров! Я один раз выпустил его на ринг, и все вокруг сказали, что зря я это сделал, так как стало только хуже. Нет проблем, дублеров больше не будет. Возникнет какая-то непредвиденная ситуация — бой отменят.

Как думаете, состоится ли бой Конора Макгрегора и Флойда Мэйуэзера?

Считаю, что да, но этот бой мне неинтересен. Люди просто зарабатывают деньги. Это прекрасно, конечно. Я не против, чтобы на это смотрели и еще платили деньги. Но лично мне это неинтересно.

Вам понравился бой Энтони Джошуа и Владимира Кличко? На чьей стороне были ваши симпатии?

Очень понравился! Таких интересных и захватывающих боев давно не было в тяжелом весе. Я ни за кого не болел. Я немного по-другому отношусь к этому виду спорта. Болею за красивый бокс. Если бы я на этом поединке зарабатывал, то у меня были бы свои интересы, но тогда их не было. Я просто смотрел интереснейший бокс и надеялся на объективное судейство, чтобы не было такого позора, как в схватке Ковалева и Уорда. Та встреча войдет в анналы как пример грязного судейства. Над этим весь мир смеется. Я не понимаю, зачем Уорду такое чемпионство.

Если бы вы были промутером Владимира Кличко, то вы бы организовали бы ему реванш с Джошуа?

Нет. Сказал бы честно, что не нужно. Пора уже.

Что ждете от реванша Ковалев — Уорд?

Буду очень болеть за Серегу. В первом поединке его позорно ограбили. Бой проходил в США против американца, и все судьи — американцы. Они отдают бой своему. Классика. Значит, на этот раз надо выигрывать более уверенно. Желательно нокаутом. Думаю, у Сергея получился. Он сейчас очень заряжен.

А от поединка Головкина с Альваресом какие ожидания?

Победы Геннадия. Я большой его поклонник. Думаю, это будет один из самых красивых боев года. Оба — очень классные боксеры. Альварес — супербоец, это тоже надо признать.

Какие планируете бои для Эдуарда Трояновского и Дениса Лебедева?

Про Трояновского рассказывать пока не буду. Все находится в разработке. Сейчас для нас понятна ситуация на лето. В июле в Екатеринбурге выйдет на ринг Лебедев (с американцем Марком Флэнаганом — прим. Ленты.ру). И кое-что готовим на осень.

Григорий Дрозд завершил карьеру?

Я не готов сказать. Он сам должен сделать заявление. У него серьезная травма спины. Нужно очень длительное восстановление. Мне бы хотелось, чтобы он вернулся, ведь он — очень классный боксер. Его бой с Влодарчиком — один из лучших боев в истории российского бокса.