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Менеджер Кличко оценил вероятность реванша с Джошуа

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Возможный бой-реванш между Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа пройдет не в Германии. Об этом заявил менеджер украинца Берндт Бенте. Его слова приводит RTL.

«Владимир еще не определился с планами, поэтому мы сейчас не можем говорить о возможном месте проведения реванша. Если реванш состоится, то можно наверняка утверждать, что он пройдет не в Германии. Это вызвано финансовыми причинами», — сказал Бенте.

Первый бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа прошел в ночь на 30 апреля в Лондоне и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде. 27-летний англичанин завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). После поединка оба бойца допустили возможность реванша.

5 мая американский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер бросил вызов Джошуа.

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