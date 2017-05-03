Фьюри назвал возвращение Владимира Кличко на ринг маловероятным

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри усомнился, что украинец Владимир Кличко сможет вернуться на ринг после поражения от другого представителя Великобритании Энтони Джошуа. Об этом сообщает Sky Sports.

«Мне 28 лет, а не 41, как Кличко, я скорее вернусь к выступлениям на ринге. Всем известно, что в тяжелом весе сейчас остались только я и Джошуа», — заявил Фьюри.

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Джошуа в ночь на воскресенье, 30 апреля, в Лондоне одержал победу нокаутом в 11-м раунде над украинцем Виталием Кличко и завоевал пояса чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

Фьюри не выходил на ринг с ноября 2015 года, когда победил Кличко судейским решением. Спустя несколько месяцев британец отказался от титулов и временно приостановил карьеру для лечения от наркозависимости.